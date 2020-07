Exclusief voor abonnees Koning ruilt op 21 juli vuurwerk voor bezoek aan woonzorgcentrum 15 juli 2020

Het wordt dinsdag een onuitgegeven nationale feestdag. De koning en zijn gezin beginnen wel nog met de traditionele viering van het Te Deum - met een beperkt aantal aanwezigen - maar het militaire defilé wordt vervangen door een ceremonie van amper 75 minuten, waarin hulde wordt gebracht aan de helden van de coronacrisis. Opmerkelijk: in plaats van feest te vieren in het park of naar het vuurwerk te kijken, gaan Filip, Mathilde en de vier kinderen om 17 uur op bezoek in het woonzorgcentrum Cecilia in Alken. Ze spreken er met bewoners en personeel en wonen een optreden bij van het koor Re-Member-Mi, dat met muziek mensen met dementie beter probeert te bereiken. In Morlanwelz bezoekt het gezin een uur later een hersteloord voor mensen die revalideren. (PhG)

