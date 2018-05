Koning, premier en ministers meteen ter plaatse 30 mei 2018

De vier agenten die bij de schietpartij gewond zijn geraakt, hebben gisternamiddag in het CHR de la Citadelle-ziekenhuis bezoek gekregen van koning Filip, premier Charles Michel en ministers van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V). "De koning heeft wat met de gewonden gepraat", zegt Nathalie Evrard, woordvoerster van het ziekenhuis. "Hij heeft hen niet allemaal kunnen bedanken voor hun optreden, want één slachtoffer werd nog geopereerd." Eerder op de dag kregen de koning en de ministers in het commissariaat een stand van zaken van burgemeester Willy Demeyer, politiechef Christian Beaupère, federaal procureur Frédéric Van Leeuw en procureur des Konings Philippe Dulieu. (KAV)

