Koning naar Oman na dood sultan 15 januari 2020

Koning Filip reist vandaag naar Oman om aan de nieuwe sultan Haitham zijn medeleven te betuigen na het overlijden van zijn neef en voorganger, sultan Qaboos. Onze vorst moet daarvoor wel een gepland bezoek aan de provincie Luik afzeggen. Koningin Mathilde zal er vandaag in haar eentje de honneurs waarnemen. Verscheidene buitenlandse staatshoofden gingen Filip al voor met een bezoek aan Oman. De Nederlandse koning Willem-Alexander trok zondag al naar de staat in West-Azië, net als de Britse prins Charles. Sultan Qaboos was in december nog naar ons land gereisd voor een behandeling in het UZ Leuven, maar die werd vroegtijdig stopgezet.