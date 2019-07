Exclusief voor abonnees Koning krijgt 61.000 euro extra 05 juli 2019

De civiele lijst van koning Filip en de dotaties voor de andere leden van de koninklijke familie zijn geïndexeerd. Dat heeft financieel expert Thierry Debels opgemerkt in het Staatsblad dat gisteren verscheen. De werkingsmiddelen van het staatshoofd worden met 61.000 euro verhoogd, bovenop de 12.267.000 euro die voorzien was voor dit jaar. Voor koning Albert komt er 4.000 euro bij, prins Laurent en prinses Astrid krijgen elk 1.000 euro extra. Normaal wordt de jaarlijkse indexering ingeschreven in de begroting, nu moet de regering in lopende zaken ze noodgedwongen doorvoeren met het systeem van voorlopige twaalfden. Vorig jaar namen de civiele lijst en dotaties samen toe met 266.000 euro. (PhG)