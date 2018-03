Koning Kramer krijgt kletsen (bis) 12 maart 2018

Het ziet ernaar uit dat het tijdperk van Sven Kramer stilaan zijn einde nadert. Nadat de 31-jarige Fries op de Winterspelen al naast een medaille greep op de 10.000m, moest hij dit weekend weer met lege handen naar huis. Ver was het gelukkig niet: Kramer woont bijna naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Kramer finishte als vierde. Geen tiende wereldtitel dus voor hem. Wél de eerste voor zijn landgenoot Patrick Roest. Al moet gezegd: hij kreeg het goud in de schoot geworpen van Sverre Lunde Pedersen. Die gleed heel het weekend met overmacht over het buitenijs. De 10.000m leek ook een routineklus te worden voor de 25-jarige Pedersen, tot hij na 6,5 km plots onderuit gleed. De Noor wist zelf niet wat er fout was gegaan. "Ik heb er nog alles aan gedaan en ik heb Kramer nog bijgehaald, maar het goud was weg." (VH)

