Koning jogt voor soep

Koning Filip heeft z'n loopschoenen aangetrokken. Niet alleen om een frisse neus te halen, maar ook voor het goede doel. De vorst neemt deel aan de 'Covid-19 km Challenge'. Bedoeling is om tegen zondagavond 19 kilometer te lopen of te wandelen. Dat hoeft niet in één keer, maar mag ook in etappes. Wie wil meedoen, betaalt 7,95 euro inschrijvingsgeld. Daarmee wordt 3 liter soep gekocht voor kansarmen.

