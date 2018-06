Koning in tribune tegen Tunesië 14 juni 2018

Hij had eerder al beloofd dat hij en z'n gezin elke minuut van de Rode Duivels in Rusland zouden volgen. Nu heeft koning Filip ook bekendgemaakt dat hij de wedstrijd tegen Tunesië, op zaterdag 23 juni in Moskou, zal bijwonen. "Goede reis aan de Belgian Red Devils! Succes in Rusland! We zien elkaar tijdens de wedstrijd op 23/06", zo tweette het paleis. Ook op Facebook kondigde de koning z'n bezoek aan.