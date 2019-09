Exclusief voor abonnees Koning in Breendonk: "Hier zien we waar haat toe leidt" 19 september 2019

00u00 0

"We mogen niet toelaten dat haat en geweld zich in en rondom ons ontwikkelen. We zien hier waartoe die kunnen leiden", zo sprak koning Filip gisteren in het Fort van Breendonk. "Haat en geweld beginnen bij het gedogen, uit lafheid of gemakzucht." Hij bezocht het nazikamp in Willebroek om er de 75ste verjaardag van de Bevrijding te herdenken. Hij legde ook een bloemenkrans neer aan de voet van de executiepalen. 301 jongeren brachten voorts hulde aan de 301 overledenen van Fort Breendonk. (EDT)

