Exclusief voor abonnees Koning haalt oud familierecept boven Laruelle & Dewael 20 februari 2020

00u00 0

Niét Alexander De Croo, maar Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR). Door de voorzitters van Kamer en Senaat uit te sturen, heeft koning Filip een oud familierecept bovengehaald. In 2010 deed Albert II het hem al eens voor, toen hij André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA) met een koninklijke missie belastte. Hopelijk hebben Dewael en Laruelle meer succes dan het "olijke duo" van weleer. Concreet is hen gevraagd om "de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering" - exact dezelfde opdracht als die van Koen Geens (CD&V). Ze krijgen daarvoor tot 9 maart. De grote vraag is of ze ook met N-VA zullen praten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis