Koning gaat ook 09 juli 2018

De kaartjes waren geen probleem en het vliegtuig hoogstwaarschijnlijk ook niet, dus zal koning Filip morgen naar Sint-Petersburg reizen om er de halve finale België-Frankrijk bij te wonen. Of Mathilde meegaat, is niet bekend. Filip krijgt in elk geval gezelschap van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). "In dit stadium van het toernooi terechtkomen, is uitzonderlijk voor het land. Het is maar logisch dat ik opnieuw aanwezig ben om de nationale ploeg te ondersteunen", zei Reynders. Of ook premier Charles Michel (MR) aanwezig zal zijn, is nog onduidelijk. Zaterdagnamiddag zei zijn woordvoerder Frédéric Cauderlier nog dat de vraag over een eventuele aanwezigheid van de premier in Sint-Petersburg "open" is, maar nog niet beslist, gezien "de heel complexe agenda" van deze week. Woensdag en donderdag vindt in Brussel de NAVO-top plaats.

