Exclusief voor abonnees Koning Filip verlaat even zijn 'kot' 09 april 2020

00u00 0

Koning Filip heeft gisteren even het kasteel van Laken verlaten om zes kilometer verderop in Jette een bezoekje te brengen aan de afdeling intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Filip - vanzelfsprekend met mondmasker op - kreeg tijdens z'n rondleiding een nieuw ingerichte kamer te zien waar kinderen met corona opgevangen worden. In het UZ verblijven momenteel een baby van 24 dagen en een kind van 2 jaar, maar ze stellen het goed. Patiënten bezocht hij niet, maar hij kreeg wel uitgelegd hoe een beademingstoestel werkte. In de buitenlucht sprak de vorst met verplegend personeel, artsen en stafleden. Ze deden hun verhaal over het harde werk dat ze leveren en hoe dat op hen weegt. De koning nam ook een kijkje in het naaiatelier waar de hele dag door mondmaskers en beschermende kleding gemaakt worden voor het ziekenhuispersoneel. "Hartelijk dank voor jullie onuitputtelijke inzet!", zei hij nadien op sociale media. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis