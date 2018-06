Koning Filip leest tactiek mee 25 juni 2018

Opvallend kiekje genomen in de kleedkamer van de Rode Duivels na de wedstrijd: terwijl koning Filip de spelers komt feliciteren, onder meer Michy Batshuayi, is op de achtergrond een bord te zien waarop de namen van enkele Duivels gekoppeld staan met spelers van Tunesië. Het lijkt op een lijstje met de afspraken inzake de mandekking op stilstaande fases. Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat Axel Witsel de Tunesische doelpuntenmaker Dylan Bronn uit het oog verloor op de bewuste vrijschop. Niets is minder waar: dit bord toont de afspraken bij hoekschoppen. Voor vrijschoppen vanaf de zijkant bestonden, zo vernam uw krant, andere 'koppeltjes', die niét te zien zijn op deze foto. Bij de vrijschop die leidde naar de goal van Tunesië was het Thomas Meunier die Dylan Bronn uit het oog verloor. (SK/KTH)

