Exclusief voor abonnees Koning Filip heeft privéontmoeting met Congolese president 10 juli 2020

De Congolese president Félix Tshisekedi is deze week op bezoek geweest bij zowel koning Filip als premier Sophie Wilmès (MR).Tshisekedi is op privébezoek in ons land en ging dinsdag langs bij Wilmès voor een "informeel" gesprek. De dag erna werd hij door Filip ontvangen voor een "privéontmoeting". Vorige week, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, sprak de vorst in een brief aan Tshisekedi en het Congolese volk zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in Congo. De brief en de bilaterale relaties tussen België en Congo kwamen naar verluidt ook aan bod tijdens het onderhoud met Wilmès.