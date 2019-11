Koning Filip en Mathilde openhartig in interview: "Ze is mijn kleine vlam" PhG

30 november 2019

00u00 0 De Krant Na 20 jaar huwelijk is Mathilde nog steeds "de kleine vlam" van Filip. "Af en toe moet ze opnieuw aangestoken worden. Die kleine vlam heeft me destijds geraakt en doet dat nog steeds."

Met de handen in elkaar verstrengeld gaven de vorsten een interview aan Patrick Weber voor een RTBF-reportage over hun 20ste huwelijksverjaardag. Ze blikten terug op hun trouwdag, 4 december 1999. De koning zong de lof van zijn bruid. "Mijn vrouw was buitengewoon. Ze is dat vandaag nog steeds, maar toen in die magistrale trouwjurk was ze het ook al." Het bruidsboeket woog 8 kilo en bij de talloze geschenken die werden afgegeven in Laken, zaten zelfs kuikens en levende ooievaars, zo verklapten de jubilarissen.

De koning gooit in het gesprek volop met bloemen naar zijn wederhelft. "Ik wil je danken voor al het werk dat je doet. De mensen beseffen het niet. Het is een immens werk. Ik dacht destijds, toen ik die jonge vrouw zag: ze heeft alles in zich. Maar het is nog meer", sprak Filip.

Kleinkinderen

Ze vormen een koppel, ze werken samen en ze zijn ook nog ouders. "Het zijn drie jobs, het is niet eenvoudig", zegt Filip. "Na 20 jaar weten we nu wel waar de ene sterk in is en de andere een beetje minder sterk."

Mathilde benadrukt dat het altijd zoeken is naar een evenwicht tussen het werk en het gezin. "We hebben altijd geprobeerd de kinderen het maximum van onze tijd te geven." De koning noemt hun woning in Laken de "familiale cocon".

Hun oudste kind, Elisabeth, is intussen al een beetje het huis uit, nu ze in Wales studeert. Ook de andere drie zullen op een dag uitvliegen, beseffen de vorsten. "Maar ze zullen terug naar huis komen met kleinkinderen." Woorden waarvan Mathilde even lijkt te schrikken. "Alles op zijn tijd", tempert ze haar echtgenoot.