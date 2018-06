Koning Filip denkt aan België-Tunesië 04 juni 2018

Koning Filip wil naar één van de groepswedstrijden van de Rode Duivels gaan kijken. Voor de regering vormt dat geen probleem. Ons land boycot noch het WK voetbal, noch Rusland. Veel kans dat het de tweede wedstrijd wordt tegen Tunesië op 23 juni. Stilaan een gewoonte. Ook op het WK in Brazilië (2014) en Euro 2016 in Frankrijk ging de koning naar de tweede groepswedstrijd. Indien het België-Tunesië wordt, vertoeft Filip in het gezelschap van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Die gaat op uitnodiging van zijn Russische collega Sergeï Lavrov. Premier Charles Michel gaat niet naar de groepsfase kijken. Zijn agenda staat vol met ander werk.

