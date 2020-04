Exclusief voor abonnees Koning Filip belt Chinese president over medisch materiaal 03 april 2020

00u00 0

China stuurt volgens VUB-professor Jonathan Holslag dan wel vooral uit goodwill medisch materiaal naar onder meer ons land, één en ander is ook te danken aan de tussenkomst van koning Filip. Gisteren belde die met de Chinese president Xi Jinping om de coronacrisis te bespreken. De koning bedankte Xi voor het sturen van materiaal en de staatshoofden kwamen overeen om de banden tussen Belgische en Chinese instanties aan te halen, en dan in het bijzonder over de bevoorrading van medisch materiaal. Ook het onderzoek naar vaccins en mogelijke coronabehandelingen kwamen aan bod in het gesprek, dat volgens het paleis zo'n 20 minuten duurde. De vorst en Xi hadden het voorts nog over de situatie van de vele Chinese studenten en burgers in ons land, klinkt het.

