Koning Copiloot 27 juni 2018

Hij weet best wel hoe een helikopter te besturen, maar gisteren liet koning Filip zich vliegen. Hij maakte als copiloot een vlucht van een halfuur boven Brussel. De vorst was op bezoek bij de Directie luchtsteun van de Federale Politie, die 25 jaar bestaat. De dienst telt 54 werknemers en voert elk jaar 2.100 tot 2.400 vlieguren uit, verdeeld over zo'n 1.500 missies.

