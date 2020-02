Exclusief voor abonnees Koning Albert eerste keer in het openbaar sinds erkenning Delphine 18 februari 2020

Koning Albert II heeft gisteren zijn eerste publieke optreden gemaakt sinds hij toegaf dat Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Samen met koningin Paola, koning Filip en koningin Mathilde woonde hij de eucharistieviering bij ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie. Prins Laurent en prinses Astrid ontbraken op de plechtigheid. De mis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken is een jaarlijkse traditie voor de koninklijke familie. Deze editie was er extra aandacht voor koning Albert, al was er geen sprake van ongemakkelijkheid. Samen met Paola nam hij na afloop van de viering tijd om het publiek te groeten en boeketten te ontvangen. Dat deed het echtpaar met de glimlach. (BCL)

