Konijn HOOFDZAKEN 23 juni 2018

00u00 0

De dt-regel zal verdwijnen. Dat zei de her en der befaamde schrijfster en docent Kristien Hemmerechts vorige zondag in 'De zevende dag'. Een schokgolf trok door Vlaanderen, alsof net de annexatie door Barbarije was afgekondigd. De noodklokken werden geluid, vrouwen en kinderen duikelden de schuilkelder in, mannen van stavast trokken met verbeten grijns en geslepen bajonet de wacht op. O, Kristien Hemmerechts, gij vermaledijde heraut van de ondergang!

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN