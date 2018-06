Konijnen knuffelen (of lenen) tegen studiestress 16 juni 2018

SOS Blok van studentenkoepel LOKO biedt de Leuvense studenten toch enige verlichting in de blokperiode. Zo konden ze gisteren op uitnodiging van Radio Scorpio onder meer geiten, cavia's, konijnen, schapen en kippen gaan knuffelen op de studentenboerderij aan het Kasteel van Arenberg. "Ze konden de dieren ook even lenen als studeermaatje. Aangezien studenten tijdens de blok vaak gestresseerd zijn en weinig sociaal contact hebben, zijn de dieren de ideale blokontspanning. Dieren maken mensen gelukkiger. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen." (BMK)

HLN