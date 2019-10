Exclusief voor abonnees Kondigt Darcis zaterdag zijn afscheid aan? 08 oktober 2019

Steve Darcis (ATP 177) geeft zaterdag op de European Open een persconferentie. Zeer waarschijnlijk is dat om zijn afscheid van het proftennis aan te kondigen. De 35-jarige Luikenaar kreeg enkele maanden geleden opnieuw af te rekenen met elleboogproblemen, de reden waarom hij heel 2018 aan zich voorbij had laten gaan. Mogelijk tracht hij nog de selectie voor de finalefase van de Davis Cup te halen, en misschien zelfs de ATP Cup begin volgend jaar. Twee landencompetities die erg lucratief zijn en een mooie bonus zouden vormen voor de knappe, zestienjarige carrière van 'Mister Davis Cup'. Darcis zette twee ATP-titels op zijn palmares en was op zijn best nummer 38 van de wereld (mei 2017). Hij zal herinnerd worden omwille van zijn heroïsche Davis Cup-wedstrijden - mede door hem speelde België de finale in 2015 en 2017 - maar jammer genoeg ook door zijn blessuregevoeligheid. Volgende week doet hij normaal gezien nog met een wildcard mee op de European Open in Antwerpen. (FDW)

