Komt Obama naar Antwerpen? 03 april 2018

00u00 0

'Grote namen': daarmee wil een Antwerpse technologiebeurs uitpakken, en ze zien het meteen érg groot. SuperNova, dat eind september plaatsvindt op 't Eilandje, hoopt om niemand minder dan Barack Obama, voormalig president van de States te strikken als spreker. "Er is nog niets rond, maar het ziet er goed uit", zegt initiatiefnemer Jürgen Ingels in 'De Tijd'. SuperNova voert gesprekken met de entourage van Obama. Er zal wel diep in de buidel getast moeten worden: Obama vraagt 400.000 euro voor een speech. Daar komen dan uiteraard nog een boel extra kosten bij, onder meer voor beveiliging. Gelukkig heeft het evenement een totaalbudget van 2 miljoen euro, betaald door de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en heel wat privépartners. De organisatoren hebben al enkele hooggeplaatste gasten kunnen vastleggen, onder wie marketingexpert en schrijver Seth Godin en de Vlaming Philip Inghelbrecht, bezieler van de muziekherkenningsapp Shazam. SuperNova vindt plaats van 27 tot en met 30 september. (BJS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Barack Obama

politiek