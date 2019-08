Exclusief voor abonnees Komt Murray naar Antwerpen? 21 augustus 2019

Er is nog wat werk aan die comeback van Andy Murray (ATP 329). Op het ATP-toernooi van Winston-Salem verloor de 32-jarige Schot, die een week eerder zijn rentree had gemaakt in Cincinnati na een heupoperatie eind januari, maandagnacht met 6-7, 5-7 van Tennys Sandgren (ATP 73). "Ik raakte de bal al beter dan in Cincinnati", wist Murray. "Mijn tennis op dit niveau moet evenwel nog scherper. Misschien is het daarom niet slecht om een stapje terug te zetten en enkele Challengers te spelen, om zo wedstrijdritme op te doen vooraleer ik terug op de Tour kom." De drievoudige grandslamwinnaar is na de US Open al ingeschreven voor de toernooien van Zhuhai en Peking. Zou daar de European Open (13-20 oktober) in Antwerpen ook nog bijkomen? De organisatie komt vandaag alvast met groot nieuws naar buiten en het is geweten dat Murray vorig jaar ook al overwoog om naar de Lotto Arena af te zakken, maar dat zijn heup dat toen niet toeliet. (FDW)

