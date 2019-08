Exclusief voor abonnees Komt Mirallas dan toch? 30 augustus 2019

Opvallende toeschouwer gisteravond in het Koning Boudewijnstadion: Kevin Mirallas (31). De aanvaller belandde na een uitleenbeurt bij Fiorentina weer bij Everton, maar daar ligt voor hem geen toekomst meer. De ex-Rode Duivel hoopt op een transfer naar België. Antwerp is geïnteresseerd. De Great Old polste begin deze zomer al, maar toen viel Mirallas veel te duur uit. Met het einde van de transferperiode in zicht, zouden zijn salariseisen gevoelig kunnen zakken en is er misschien toch nog een deal mogelijk. Of gooit de Europese uitschakeling roet in het eten? De laatste 96 uren van de transferperiode brengen ongetwijfeld het antwoord. (SJH/VDVJ)