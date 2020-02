Exclusief voor abonnees Komt Hollerbach nog wel terug naar Moeskroen? 01 februari 2020

Coach Bernd Hollerbach is nu al sinds eind vorig jaar niet meer te zien in Moeskroen. Op tweede kerst zat hij ingeduffeld in de tribune, meteen daarna vertrok hij naar huis in Duitsland waar hij werd behandeld voor een longontsteking. Hij miste de stage in Spanje en is intussen nog altijd niet terug. De club wil er niet over communiceren maar het gerucht gaat dat hij mogelijk niet meer terugkeert. Het team wordt geleid door sportief directeur Rudi Vata, een vroegere Albanese voetballer die medio december aankwam. (ESK)