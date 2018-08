Komt Ferrera 4-2 op voorsprong tegen MPH? 03 augustus 2018

Waasland-Beveren - Standard, dat is ook Yannick Ferrera - Michel Preud'homme. De onderlinge stand is - verrassend - 3-2 in het voordeel van Ferrera. Eén keer eindigde het duel onbeslist. "Schrijf alsjeblieft niet dat de leerling de meester weer wil kloppen. Het draait niet om ons, maar om de teams. Het is ondertussen ook zes jaar geleden dat we samenwerkten. Iedereen heeft bijgeleerd, de omstandigheden zijn helemaal anders." Onder Preud'homme leerde Ferrera als video-analist de kneepjes van het vak bij AA Gent en Al-Shabab. "Ik heb veel van hem geleerd en ben een betere trainer geworden dankzij hem." (MVS)