Komt er straks een fietspad langs de Brusselse Ring? 09 juni 2018

Schrik niet, maar er wordt onderzocht of langs de Ring rond Brussel een fietspad aangelegd kan worden. De studie past in het kader van de grootscheepse plannen voor de werken aan de Ring. "We hebben momenteel vijf fietssnelwegen in ons programma die allemaal de Ring kruisen, maar niet verder lopen langs diezelfde Ring", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Of het pad ook effectief net naast de Ring kan, valt daarbij af te wachten. Nog eens een vier meter brede verharding extra naast de rijstroken aanleggen, is niet evident. Het wordt moeilijk om in te passen in alle op- en -afrittencomplexen." Ook een strook voor bussen wordt op haalbaarheid onderzocht, met of zonder haltes. Een definitief ontwerp voor de Ring wordt pas over een paar jaar verwacht. In totaal leverden de gespreksavonden in de verschillende gemeenten ruim 800 ideeën, vragen en opmerkingen op." (DBS)

HLN