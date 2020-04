Komt er ook ‘masker 19' voor Vlaanderen? N-VA wil codewoord tegen huiselijk geweld Redactie

07 april 2020

00u00 0 De Krant Slachtoffers van huiselijk geweld moeten zich, net als in Frankrijk en Spanje, met een codewoord bij de apotheken kunnen melden. Dat voorstel van N-VA ligt vandaag op tafel in het Vlaams Parlement.

Franse en Spaanse apotheken passen de strategie al toe: wanneer de apotheker het codewoord 'masker 19' hoort, vraagt die het adres van de persoon in kwestie voor een levering - zogezegd omdat de voorraad op is. Na het rollenspel kan de apotheker dan de politie inschakelen.

"Melding maken per telefoon is in een context van huiselijk geweld niet altijd evident, en niet iedereen heeft toegang tot internet", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die samen met Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) het voorstel wil doorduwen. "Apotheken zouden plekken zijn waar slachtoffers van huiselijk geweld geregeld naartoe gaan."

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) staat positief tegenover het voorstel, en ook apothekersbond APB en het Vlaams Netwerk Apotheker staan open voor een project rond 'masker 19'. "We helpen graag mee om erger te voorkomen."

Mogelijk keerzijde

Tele-Onthaal waarschuwt dan weer voor het inschakelen van apotheken. "Zij zijn niet getraind in het opvangen, laat staan het verwerken van dit soort meldingen", zegt woordvoerder Jennifer Pots.

Forensisch psychologe Kasia Uzieblo (VUB/UGent) ziet ook een mogelijke keerzijde. "Campagnes bereiken sowieso lang niet alle slachtoffers. Hier is het heel tricky: hoe zorg je ervoor dat de slachtoffers, maar niet de daders van zo'n codewoord afweten?”

