Exclusief voor abonnees Komt er dan toch nieuwe reeks van 'F.C. De Kampioenen'? 13 juli 2020

Het voortbestaan van 'F.C. De Kampioenen' was na het overlijden in maart van Johny Voners - Xavier in de populaire VRT-reeks - hoogst onzeker. "We zijn al 29 jaar een ploeg. We gaan ervoor met de hele ploeg, of helemaal niet", liet actrice en scenariste An Swartenbroekx zich al ontvallen. Maar volgens Jaak Van Assche, die Fernand vertolkt, is er hoop voor de fans. "We hebben iets op papier gezet, en het is aan de VRT om daarover te oordelen", klinkt het. Bij de VRT zelf willen ze voorlopig niet veel kwijt. "We zouden het fijn vinden als er een mooi plan uit de bus komt, maar het is nog te vroeg voor details." (SD)