Komt Bracke op in Gent? Morgen weten we het 27 januari 2018

00u00 0

Op de nieuwjaarsreceptie van de Gentse N-VA morgen moet er duidelijkheid komen over de rol die Siegfried Bracke (N-VA) zal spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Kamervoorzitter werd vorig jaar opzijgezet na een onhandige communicatie over zijn adviesfunctie bij Telenet. Elke Sleurs, tot dan staatssecretaris, werd lijsttrekker , en zij gunde Bracke alleen een "vernederende", voorlaatste plaats en niet het lijstduwerschap. Dat was voor Europees Parlementslid Helga Stevens. Het zag ernaar uit dat Bracke dan liever niet op de lijst stond, maar de nationale partijtop is ervan overtuigd dat de lijst sterker is als Bracke duwt. Matthias Diependaele, fractieleider in het Vlaams Parlement, is aangesteld als bemiddelaar.

HLN