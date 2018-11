Kompany zelfs niet op de bank 08 november 2018

Niet op het veld, niet eens op de bank. Vincent Kompany (32) zat gisteren gewoon in de tribune. Een keuze van coach Guardiola, die ook Mendy niet in zijn kern opnam. Geblesseerd is de aanvoerder niet, maar dat hij af en toe langs de selectie valt, is geen verrassing meer. Hij speelt dit seizoen nog maar in één op drie wedstrijden. City kende overigens geen moeite met Shakhtar. David Silva bracht de Engelse kampioen op voorsprong. Het moment van de match echter: de lachwekkende penalty die Sterling kreeg toen hij in de grond trapte en over zijn eigen voeten viel. Ref Kassei wees gedecideerd naar de stip en zijn assistent achter de goal riep hem niet tot de orde - paspop. Ook de Champions League schreeuwt om de VAR. Sterling maakte erna nog wel een fantastische goal, Jesus (2x) en Mahrez zetten de 6-0-eindstand op het bord. Met negen punten uit vier wedstrijden is de kwalificatie voor de volgende ronde enkel mathematisch nog niet binnen. (KTH)

