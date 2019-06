Exclusief voor abonnees Kompany wint meteen op training 28 juni 2019

De eerste van velen. Vincent Kompany maakte gisteren deel uit van het winnende team op training - daar hoorde uiteraard een fotootje bij. Ploegmaats van Kompany waren Pieter Gerkens, Sven Kums, tester Sidney Sam en doelmannen Frank Boeckx en Davy Roef. Opvallend: de kans bestaat dat straks slechts één van die jongens overblijft bij Anderlecht. Paars-wit heeft niet de intentie om Kums te verpatsen, maar alle overige namen kunnen straks wel nog andere oorden opzoeken. Gerkens geniet vage interesse van STVV en Zulte Waregem, Boeckx denkt na over zijn rol als tweede keeper en Roef kan naar Utrecht. Over Sam is nog geen beslissing genomen. (PJC)

