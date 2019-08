Exclusief voor abonnees Kompany wil Vanden Borre terug als speler 16 augustus 2019

00u00 0

Vincent Kompany, Samir Nasri, Nacer Chadli en nu... Anthony Vanden Borre? Anderlecht heeft de eerste voorzichtige contacten gelegd om de 31-jarige ex-Rode Duivel terug te halen. Kompany is bereid om zijn boezemvriend z'n gedroomde herlancering als voetballer te gunnen. De speler-manager zocht naar verluidt toenadering, ook al zijn er binnen de club bestuurders die tegen een derde passage van het enfant terrible gekant zijn. Geen verrassing: al sinds 2017 zit de carrière van het jeugdproduct volledig in het slop. De voorbije maanden hield Vanden Borre zijn conditie op peil in Dubai, waar hij samen met enkele vrienden een voetbalacademie wil opstarten. Of kleurt zijn volgende project paars-wit? (MJR/PJC/NP/VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis