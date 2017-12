Kompany wellicht over enkele dagen fit 00u00 0

Een blessure zonder erg. Pep Guardiola verwacht Vincent Kompany een van de komende dagen terug. De aanvoerder liep tegen Newcastle een minuscuul scheurtje op in de kuit. "Het is niet zo erg als we hadden gevreesd", bevestigde zijn trainer. "We denken dat hij klaar moet raken voor de volgende matchen. Zaterdag weten we meer, maar het is geen ernstig probleem." Naar de oorzaak van de aanhoudende kuitproblemen blijft de medische staf van City naarstig speuren. Vast staat dat het niet in zijn hoofd zit - psychologische bijstand heeft hij niet nodig. Op de scans werd opnieuw lichte schade vastgesteld. Kompany kent zijn lichaam beter dan wie ook en komt meestal uit voorzorg naar de kant om erger te voorkomen. "Hij kan zijn risico's inschatten", klinkt het bij City.

