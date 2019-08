Exclusief voor abonnees Kompany wellicht op de tribune tegen Standard 27 augustus 2019

Het is het risico niet waard. Speler-manager Vincent Kompany (33) zal zondag tegen Standard in principe op de tribune zitten. In theorie kan Kompany op de bank plaatsnemen - als (niet-inzetbare) achttiende speler, verzorger of materiaalman - maar in het reglement staat dat enkel de T1 effectief mag coachen. Bij Anderlecht is dat Simon Davies, die in tegenstelling tot Kompany wel over de juiste diploma's beschikt. Mocht de Rode Duivel die regel aan zijn laars lappen, dan brengt hij de licentie van paars-wit in gevaar, wat maakt dat men op de club verwacht dat het gezond verstand zal zegevieren. En dat Kompany dus niet in de neutrale zone komt tijdens de match. (PJC)