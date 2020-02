Exclusief voor abonnees Kompany wel of niet in kern? 07 februari 2020

00u00 0

Niet alleen op de spitspositie heeft Frank Vercauteren kopzorgen. Ook achterin moet hij waarschijnlijk puzzelen. Cobbaut en Kompany zijn twijfelachtig. Cobbaut heeft een blessure aan de adductoren, over Kompany doet RSCA erg geheimzinnig. Hij maakte gisterenavond, in tegenstelling tot Cobbaut, geen deel uit van de officiële selectie op de clubwebsite, maar het zou niet voor het eerst zijn dat dat een manier is om mist te spuien. Het is ook onduidelijk waar de Rode Duivel, die de voorbije dagen niet op het oefenveld stond, exact pijn heeft - niemand wilde commentaar kwijt. Wat wel uitlekte, is dat Kompany gisteren nog een scan onderging. Uit het vijftal Kana, Sardella, Dewaele, Kayembe en jeugdspeler Lucas Lissens kan Vercauteren in het geval van forfaits vervangers kiezen. De Jamaicaan Kemar Lawrence (gekocht bij New York RB) is niet inzetbaar. De linksback arriveert pas vandaag. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis