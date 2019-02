Kompany weer fit 18 februari 2019

Na zes weken blessureleed heeft Vincent Kompany (32) de trainingen hervat. De aanvoerder liep in de topper tegen Liverpool een lichte spierblessure op, maar herstelde trager dan verwacht. Of hij in aanmerking komt voor de Champions Leaguematch tegen Schalke 04 wordt de komende dagen beslist. Hij is net op tijd fit om de eerste trofee in de lucht te steken. Volgende zondag neemt City het in de League Cupfinale op tegen Chelsea. (KTH)