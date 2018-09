Kompany volgt trainerscursus 01 september 2018

00u00 0

Of hij later trainer wil worden, daar is hij nog niet uit. Toch volgt Vincent Kompany (32) sinds kort een trainerscursus. "Ik doe het niet omdat..., maar wel omdat ik denk dat elke speler die cursus zou moeten volgen", zegt Kompany. "Ik stel mezelf in de positie dat ik hopelijk nog 40 of 50 jaar actief kan zijn. Ik wil niet eeuwig op vakantie gaan wanneer ik er een punt achterzet - interesseert me niet. Ik wil blijven werken. Ik wil jonge spelers beter maken. Iets waarvan ik nu al geniet als speler in de groep. Om misverstanden te vermijden: Man City en ik hebben een sterke band, maar dat betekent niet dat ik hier zal blijven. Alles is open. Wat er ook gebeurt, ik zal in het voetbal blijven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN