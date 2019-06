Exclusief voor abonnees Kompany vandaag in Anderlecht 24 juni 2019

00u00 0

Een prins bij een lowcostmaatschappij. Nadat Vincent Kompany (33) op het EK U21 in Italië de wedstrijd van de beloften tegen het gastland (1-3-verlies) bekeken had, vloog hij terug naar België met Ryanair. Kompany gaf een ontspannen indruk, babbelde op de luchthaven in Bologna bij met oud-tegenstander Marcin Zewlakov (ex-spits van Moeskroen en Gent, nu analist bij de Poolse tv), maar interviews geven, dat wilde de speler-manager van Anderlecht niet doen. Kompany nam dan weer wel de tijd om op de sociale media tien vragen van Anderlechtfans te beantwoorden. "Ik besef dat het geen makkelijke opdracht wordt. Maar ik heb de indruk dat ik de juiste elementen heb en heb zeker genoeg zin om het tij te doen keren", klonk het onder meer. Vandaag staat hij voor het eerst op het veld in Neerpede, morgen stelt paars-wit hem officieel voor. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis