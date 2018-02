Kompany start wellicht tegen Basel 13 februari 2018

Geen bluftaal bij Vincent Kompany. De aanvoerder start vandaag wellicht tegen Basel, nadat hij vorig weekend op de bank bleef tegen Leicester. "We hebben de voorbije jaren ondervonden hoe moeilijk het is om een statement te maken in Europa", zei Kompany. "We proberen ons tussen de gevestigde waarden te nestelen: Barcelona, Bayern München, Real Madrid. Veel teams hebben hetzelfde gepoogd, maar faalden. Laat ons ons eerst focussen op Basel alvorens we ons meten met de echte groten. Over een quadruple (alle vier prijzen, red.) wordt er niet gesproken. We zijn wel enorm hongerig, maar hebben nog niets bereikt." Ook Kevin De Bruyne reisde mee naar Zwitserland. (KTH)