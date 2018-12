Kompany staat er nog 05 december 2018

00u00 0

"I'm still standing" van Watfords erevoorzitter Elton John knalde door de boxen. De fans van Man City bezongen Vincent Kompany (32) met hun bekende ode. Zelfs al speelt hun aanvoerder tegenwoordig weinig, toch staat hij er als Guardiola hem nodig heeft. Gisteren 80 minuten. Na een kopduel met Kabasele tastte hij naar de dij. Hij stretchte even en stak dan de duim op. Hij holde naar de kant. Niks zorgwekkends en dus blije gezichten op de bank. Ook bij Guardiola. Kompany leidde zijn verdediging vanuit een zetel. Passen deed hij zoals op training. Ook in de lucht heerste hij. Op enkele schoonheidsfoutjes na de perfecte match. Sané en Mahrez scoorden voor City. Doucoure milderde: 2-1.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN