Kompany "sprakeloos" (en toch weer niet) 13 januari 2020

Een pakkenkwestie verlaatte zijn entree. Om 22u veerde de Savoy in Londen gisteravond recht voor Vincent Kompany (33). Een staande ovatie voor de eregast, vergezeld van zijn vader Pierre, assistenten Klaas Gaublomme en Rodyse Munienge. Een delegatie van Man City woonde de huldiging bij, net als notabelen uit het Engels voetbal en media. De FWA nam er Kompany op in zijn Hall of Fame voor zijn bijdrage aan de Premier League, op en naast het veld. "Ik ben bijzonder vereerd met deze onderscheiding", sprak Kompany in het Savoy hotel. "Wanneer ik de reactie van mijn pa zie hier, ben ik trots. Ik ben sprakeloos." En toch... "Dit had ik nooit durven voorspellen, toen ik elf jaar geleden in Engeland mijn opwachting maakte. Maar het is een 'special journey' geworden."

