Exclusief voor abonnees Kompany polste Van Persie voor comeback bij Anderlecht 25 januari 2020

00u00 0

Vincent Kompany wilde gewezen topspits Robin van Persie naar Anderlecht halen. Dat vertelde de 36-jarige Nederlander in een interview met Ziggo Sport. Van Persie stopte vorig seizoen met voetballen, maar de aanvaller speelde op 11 september wel mee in de testimonial van Kompany in het Etihad Stadium van Manchester City. "Dat was een heerlijke avond. Ouderwets genieten met alleen maar topspelers op het veld. Een dag na de match belde Kompany me op. Hij was ervan overtuigd dat ik hem kon helpen bij Anderlecht", klonk het bij Van Persie. "Ik zag het als een mooi compliment dat hij me benaderde, maar ik werd die ochtend wakker met pijn in mijn kuiten en wist dat ik er niet meer aan moest beginnen." (XC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis