Kompany pleit voor BeNe League 14 november 2018

Als het van Vincent Kompany afhangt, is op korte termijn een topper Anderlecht-Ajax mogelijk in de competitie. Kompany pleit namelijk voor een BeNe League. Dat doet hij in een interview met Sporza. "Ik snap niet dat landen zoals België en Nederland niet samengaan in een grotere competitie, waar er veel meer kans is om Europese topploegen te creëren", aldus Kompany, die denkt dat de Belgische teams op die manier wél een antwoord kunnen bieden op een eventuele Super League. Daarin zou vanaf 2021 enkel plaats zijn voor de Europese top en dus niet langer voor deelnemers uit onder meer België. (PJC)