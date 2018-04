Kompany pept zijn troepen op 06 april 2018

Aangeslagen na de 3-0 tegen Liverpool in de Champions League? Daar is meer voor nodig bij Vincent Kompany. De aanvoerder van Manchester City maskeerde de mentale schade netjes. "Er is geen enkele persoon bij City die gelooft dat het al over is. Ik herhaal: geen enkele. Als we er nu vijf moeten maken, dan is dat maar zo." Voor de return van dinsdag volgt eerst nog de stadsderby tegen Manchester United, waarin City morgen kampioen kan spelen "Wat er daar ook gebeurt, we nemen de terugmatch dinsdag tegen Liverpool erg serieus. Er staat nog een rekening open."