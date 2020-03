Exclusief voor abonnees Kompany overtuigt maats om maandloon te laten vallen 25 maart 2020

00u00 0

Zijn rol als speler-manager perfect ingevuld. Vincent Kompany heeft zijn ploegmaats overtuigd om hun loon van de maand april te laten vallen. Daarover bereikte Anderlecht gisteren een akkoord met de kleedkamer. Volgens Anderlecht zijn die maatregelen noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen, zeker nu de opbrengsten door corona fors afnemen. Voor de spelers, die gezien de druk van Kompany weinig andere keuze hadden dan toestemmen, is in april ook geen groepsverzekering voorzien. De club hoopt op deze manier 3 miljoen euro te besparen. Opvallend: in de communicatie naar de spelers toe stond volgend zinnetje: "Zolang de overheid en de Pro League geen andere beslissing nemen, komt er voor ons geen technische werkloosheid." Anderlecht houdt de deur zo toch op een kier.

