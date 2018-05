Kompany op de bumper, Fellaini op de spiegel 26 mei 2018

De een kleeft zijn Panini-stickers zorgvuldig in het daarbijbehorende stickerboek en is al blij dat dát vol geraakt. De ander gaat nog een stapje verder. Een Braziliaan uit São Paulo verzamelde er zomaar eventjes 15.000 van de wereldbeker dit jaar. In een boek pasten ze uiteraard niet: hij kleefde ze allemaal op zijn Volkswagen Beetle. Kompany op de bumper, Fellaini op de spiegel. En nu maar zoeken naar de rest van ons Belgische elftal. (BCL)

