Kompany op bezoek bij Coucke en Hein 13 november 2018

00u00 0

"Gesprekken met clubiconen over wat anders moet", had Marc Coucke beloofd na de blamage tegen Fenerbahçe. Wel, gisteren kreeg de Anderlecht-voorzitter een unieke kans op topoverleg. Vincent Kompany maakte immers van de interlandverplichtingen gebruik om Neerpede te bezoeken. De Rode Duivel, die zijn opleiding bij paars-wit genoot en er twee landstitels veroverde, ging op de foto met Coucke en coach Hein Vanhaezebrouck. Coucke bedankte Kompany nadien via sociale media voor de "superinteressante ontmoeting". (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN