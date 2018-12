Kompany onthult "Brazilië-goal kwam er dankzij slaappil" 29 december 2018

Soms wordt een doelpunt mooier als je het hele verhaal erachter kent. Met een geweldige anekdote maakt Vincent Kompany de openingstreffer van de Rode Duivels tegen Brazilië op het WK nog wat legendarischer. "Vooraf had ik al een paar dagen niet goed geslapen", begint de verdediger zijn verhaal in een interview met Sporza. "We moesten vaak rondreizen en de gordijnen in het hotel waren slecht. Ik was kapót. Normaal doe ik het nooit, maar omdat ik rust moest inhalen, besloot ik een slaappil te nemen. (lacht) Alleen deed ik dat voor ik mijn alarm had gezet. De volgende dag werd ik belachelijk laat wakker, om één uur in de namiddag. Ondertussen was het al meeting geweest over de stilstaande fases en was de ploeg gaan wandelen zonder mij. Niemand kon me bereiken." Uiteindelijk zorgde die vergissing ervoor dat Kompany, via Fernandinho, de score opent. "Ik moest de bespreking later inhalen met Henry. En de manier waarop Brazilië corners verdedigt, is exact dezelfde als hoe wij dat bij City doen. In zone en met drie spelers die de sterke inlopende koppers moeten blokkeren. Alleen is dat de zwakte van het systeem, want ze staan altijd op dezelfde positie. Dus zeg ik tegen Henry: 'Verander alsjeblieft die stilstaande fases.' Want de coach van de Brazilianen was ook nog vijf dagen bij Guardiola geweest. Ik duidde de zwaktes aan en zei: 'Ik ga zo lopen en zeg tegen Chadli dat hij die bal precies daar geeft.'" De rest is geschiedenis. (VDVJ)

