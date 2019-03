Kompany niet op training Man City - Schalke 04 12 maart 2019

Een uitleg van de club kwam er niet, maar Vincent Kompany ontbrak net als Kevin De Bruyne op de laatste training voor de Champions Leaguematch tegen Schalke 04. De aanvoerder speelde de match tegen Watford zaterdag probleemloos uit, maar mogelijk ondervindt hij toch naweeën. Man City verdedigt vanavond zonder zijn twee Belgen in eigen huis een 3-2-voorsprong. De hamstring van De Bruyne herstelt goed, maar hij is nog altijd onzeker voor de dubbele interland. Omdat hij voor de bekendmaking van de selectie vrijdag niet speelde of trainde, zijn de kansen dat Roberto Martínez hem alsnog oproept geslonken. Over Kompany volgt vandaag een update. De verdediger stond voor deze maand zes weken aan de kant met kleine spierproblemen. (KTH)

